***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
ZİYA ÇAKMAK 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2017 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Safa KIZIL 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Eyyüp PAR 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon
Sinan EDE 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944432
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:13
|TKURU
|246,40
|5.526.339
|% 10,00
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|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
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|VANGD
|5,29
|4.285.042
|% 9,98
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|YAPRK
|35,48
|2.139.369
|% 9,98
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|ERBOS
|114,90
|149.101.135
|% 9,95
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|CEOEM
|10,94
|14.467.842
|% -9,96
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|SAMAT
|5,27
|11.410.290
|% -9,91
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|INFO
|3,80
|4.250.713
|% -8,65
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|METUR
|6,24
|45.933.364
|% -7,96
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|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
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|GARAN
|8,28
|490.477.312
|% 0,98
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|THYAO
|14,14
|379.091.514
|% -0,98
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|EKGYO
|2,01
|362.549.492
|% -1,95
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|SASA
|30,00
|322.568.990
|% 2,32
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|KRDMD
|6,78
|220.031.272
|% -0,44
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|EKGYO
|2,01
|362.549.492
|% -1,95
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|YKBNK
|2,21
|144.966.431
|% 0,00
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|GARAN
|8,28
|490.477.312
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,78
|220.031.272
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,41
|173.771.967
|% 1,31
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7414
|8,7437
|% -0,24
|
|Euro
|10,4378
|10,4432
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1082
|12,1689
|% -0,20
|
|Frank
|9,4671
|9,5241
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3203
|2,3320
|% -0,41
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,83
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|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
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|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-20,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-20,08
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|Yarım
|1.590
|1.631
|-9,71
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|Çeyrek
|797
|816
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
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|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,16
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