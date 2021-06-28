***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944434
BIST
12:491.388
En Yüksek
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502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:49
|TKURU
|246,40
|5.653.235
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.249.393
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.401.216
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.408.837
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.511.438
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.563.994
|% -9,91
|
|METUR
|6,23
|49.830.344
|% -8,11
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,92
|8.206.409
|% -5,77
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|THYAO
|14,09
|399.805.091
|% -1,33
|
|SASA
|29,86
|332.741.084
|% 1,84
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|151.118.277
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,41
|215.202.455
|% 1,31
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7368
|8,7386
|% -0,29
|
|Euro
|10,4360
|10,4388
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1241
|12,1849
|% -0,07
|
|Frank
|9,4771
|9,5342
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% -0,30
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,80
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,00
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