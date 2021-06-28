***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944435
BIST
12:151.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:158,7374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:1510,4358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0307
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
12:15499,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,01
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,77
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TKURU
|246,40
|5.527.078
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.141.746
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.285.042
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,90
|8.281.304
|% 6,76
|
|CEOEM
|10,94
|14.468.039
|% -9,96
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|UFUK
|12,18
|1.827
|% -4,55
|
|SAYAS
|24,50
|5.985.135
|% -4,15
|
|CRFSA
|40,80
|2.642.495
|% -4,00
|
|BERA
|12,92
|94.300.494
|% 1,81
|
|BASGZ
|10,70
|88.611.601
|% 1,90
|
|PGSUS
|75,00
|84.418.768
|% -2,91
|
|RTALB
|20,60
|34.434.557
|% 1,28
|
|QUAGR
|28,14
|33.236.400
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,09
|26.211.067
|% -3,54
|
|PEKGY
|1,00
|13.589.524
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|21.525.103
|% -1,58
|
|BASGZ
|10,70
|88.611.601
|% 1,90
|
|BERA
|12,92
|94.300.494
|% 1,81
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7358
|8,7374
|% -0,31
|
|Euro
|10,4318
|10,4358
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1150
|12,1758
|% -0,14
|
|Frank
|9,4721
|9,5291
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3213
|2,3329
|% -0,37
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,92
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-16,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|-17,99
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-8,70
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
|