***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 12:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944436
BIST
12:571.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:578,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:5710,4387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,4100
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
12:57498,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,22
|Açılış
|: 498,85
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TKURU
|246,40
|5.657.670
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.404.988
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.270.113
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.680.690
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.570.011
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.571.536
|% -9,91
|
|METUR
|6,22
|50.220.735
|% -8,26
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|CMBTN
|226,30
|17.417.196
|% -5,83
|
|GARAN
|8,27
|555.410.166
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,97
|488.083.807
|% -3,90
|
|THYAO
|14,08
|414.872.203
|% -1,40
|
|SASA
|29,72
|339.714.238
|% 1,36
|
|KRDMD
|6,76
|224.948.792
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|488.083.807
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,21
|151.977.050
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|555.410.166
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,40
|219.160.306
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,76
|224.948.792
|% -0,73
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7357
|8,7380
|% -0,30
|
|Euro
|10,4336
|10,4387
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1190
|12,1798
|% -0,11
|
|Frank
|9,4730
|9,5300
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3218
|2,3335
|% -0,35
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-22,14
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,71
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|0,01
|