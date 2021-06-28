***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 10:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 14 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 10 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944381
BIST
14:411.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,33
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
14:418,7487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
14:4110,4224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
14:41499,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,78
|Açılış
|: 499,29
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TKURU
|246,40
|5.956.307
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.571.522
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.728.869
|% 9,98
|
|SERVE
|15,98
|294.922
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.744.635
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.889.891
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.242.456
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|736.639.361
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,94
|700.758.996
|% -5,37
|
|THYAO
|13,98
|620.163.400
|% -2,10
|
|SASA
|29,18
|451.753.662
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,60
|357.144.067
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,94
|700.758.996
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,18
|302.595.090
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|736.639.361
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,08
|63.084.660
|% -1,82
|
|AKBNK
|5,33
|302.975.327
|% -0,19
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7445
|8,7487
|% -0,18
|
|Euro
|10,4154
|10,4224
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,1107
|12,1715
|% -0,18
|
|Frank
|9,4638
|9,5208
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3248
|2,3365
|% -0,22
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-25,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|-21,40
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,35
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,18
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|-0,19
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 1 kaybederek (% -0.81 ) 1, 490
-
14:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle AGYO, GEDIZ, TKURU
-
14:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, EKGYO
-
14:53XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 8, 061.00 milyon TL de
-
14:53FMIZP
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 103.50 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 451 adet işlem