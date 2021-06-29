***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 12:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0075 2,74 0,0075 2,74 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944766
BIST
14:041.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,42
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:048,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:0410,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:04495,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,36
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,10
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TKURU
|271,00
|2.908.372
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|395.024.883
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.452.104
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.202.463
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.426.467
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,39
|726.903.313
|% -3,39
|
|GARAN
|8,17
|593.346.716
|% -0,12
|
|KUTPO
|59,75
|395.024.883
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|370.076.463
|% -1,55
|
|KOZAL
|115,00
|246.755.805
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,91
|370.076.463
|% -1,55
|
|GARAN
|8,17
|593.346.716
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,16
|147.689.739
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|84.500.403
|% -0,79
|
|THYAO
|13,39
|726.903.313
|% -3,39
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7164
|8,7189
|% 0,41
|
|Euro
|10,3747
|10,3773
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0298
|12,0901
|% 0,03
|
|Frank
|9,4304
|9,4872
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3176
|2,3292
|% 0,33
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.268
|3.352
|-21,90
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-10,59
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-0,31
|