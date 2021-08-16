***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2021 14:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958241
BIST
15:201.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:208,4761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:209,9863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0661
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:20483,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,94
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VKING
|8,36
|1.832.378
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.137.116
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|29.349.231
|% -9,29
|
|DOBUR
|20,06
|1.789.517
|% -4,39
|
|SELGD
|5,88
|6.239.286
|% -4,08
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|GARAN
|9,48
|1.200.714.850
|% 2,27
|
|THYAO
|12,59
|599.752.876
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,70
|567.713.671
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,57
|495.484.467
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,57
|372.547.842
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,57
|495.484.467
|% 3,21
|
|GARAN
|9,48
|1.200.714.850
|% 2,27
|
|ODAS
|1,39
|150.756.206
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,70
|567.713.671
|% 4,01
|
|ISCTR
|5,57
|372.547.842
|% 2,96
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4730
|8,4761
|% -0,48
|
|Euro
|9,9821
|9,9863
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7057
|11,7644
|% -0,59
|
|Frank
|9,2320
|9,2876
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% -0,55
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,78
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-1,28
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:31BMSCH
Yüzde 5.20 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 127, 757 adet işlem
-
15:29BERA
Yüzde 8.91 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 544, 675 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 83 artarak (% 0.89 ) 1, 576
-
15:28XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 9, 387.00 milyon TL de
-
15:28EUHOL
Yüzde 9.37 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 288, 369 adet işlem