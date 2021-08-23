***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 15:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri : USD yıllık %3'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960017
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
18:05489,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 489,57
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.480.223
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.457.258
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.802.140
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.249
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.691.944
|% -9,95
|
|EDATA
|16,64
|95.849.532
|% -9,52
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|AGYO
|4,57
|87.009.473
|% -8,05
|
|DENGE
|1,66
|4.727.771
|% -7,78
|
|THYAO
|12,82
|1.430.757.078
|% 2,64
|
|GARAN
|9,55
|1.113.270.500
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.802.140
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|702.858.638
|% 0,26
|
|EREGL
|18,66
|538.168.474
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,59
|400.846.469
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,87
|225.742.383
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.113.270.500
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.430.757.078
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,69
|702.858.638
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4369
|% 0,21
|
|Euro
|9,9144
|9,9208
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,5270
|11,5848
|% -0,03
|
|Frank
|9,1940
|9,2494
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,91
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|1,60
|