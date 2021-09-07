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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2021 11:51



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ceyhun Egemen ERDEN Mart 2017 ? Devam Ediyor QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür, Aralık 2006- Mart 2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Uluslararası Kurumsal Satış Genel Müdür Yrd.
Erkin AYDIN 2008 Mart- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. Bireysel ve Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı 2002 Mayıs- 2008 Şubat Mckinsey&Company Yardımcı Ortak 19
Derya DÜNER 2018 ? Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. İnovasyon ve Girişimcilikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 2007-2018 QNB Finansbank A.Ş. Müşteri Yönetiminden sorumlu Direktör 14
Özge ÖZ Aralık 2018- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. QNBeyond Girişim Hızlandırma Programı Bölüm Müd. 2017-2018 ING Bank A.Ş. İnovasyon Laboratuvarı Yöneticiliği 2013-2017 T. İş Bankası A.Ş. Dijital Bankacılık, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
Temel GÜZELOĞLU 2010- Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür 2008-2010 Finansbank A.Ş İcra Komitesi Üyesi 2008?e kadar Finansbank A.Ş Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ömer ARAS 2010 Nisan-Devam Ediyor QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962178


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