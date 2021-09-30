***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2021 16:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00137 0,50 0,00137 0,50 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965888
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.960.281
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,36
|18.437.838
|% 8,53
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.213.836
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.163
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.953
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|THYAO
|13,98
|891.516.692
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|803.069.129
|% 1,86
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|548.545.055
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,43
|557.576.461
|% 1,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9329
|11,9927
|% 0,02
|
|Frank
|9,4553
|9,5123
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3601
|2,3720
|% -0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|20,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|21,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|27,26
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|13,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,08
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|-1,23
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Seans Raporu
17:07
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17:21
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