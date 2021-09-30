Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2021 16:00



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00137 0,50 0,00137 0,50 0 - 0 - 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965888


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:071.405
Değişim :  0,92% |  12,79
Açılış :  1.394  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,74 53.634.043 % 9,97  
ATAGY 4,32 26.960.281 % 9,92  
EDATA 11,09 72.123.742 % 9,91  
ISBIR 61,70 3.032.172 % 9,40  
DGATE 13,36 18.437.838 % 8,53  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Dolar 8,8756 8,8782 % -0,44  
Euro 10,2878 10,2964 % -0,57  
Sterlin 11,9329 11,9927 % 0,02  
Frank 9,4553 9,5123 % -0,44  
Riyal 2,3601 2,3720 % -0,37  
daha fazla
17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 20,99  
Altın Gr. 498 498 3,31  
Cumhuriyet 3.295 3.345 21,00  
Tam 3.282 3.365 27,26  
Yarım 1.586 1.628 13,19  
Çeyrek 796 814 6,59  
Gümüş.Ons 21,86 21,88 0,34  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 0,08  
B. Petrol 76,86 76,86 -1,23  
Seans Raporu 17:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru