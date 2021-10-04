***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2021 12:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 18.08.2030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966374
BIST
13:201.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:208,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 79,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 79,2800
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:2010,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:206,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,39
|
|Önceki Kapanış
|: 6,43
|
6,49
En Düşük
6,38
BIST En Aktif Hisseler13:18
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.336.513
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.004.241
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.321.657
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.802.783
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.809.635
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.790.488
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.851
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|CRFSA
|46,40
|29.930.095
|% -3,97
|
|MAREN
|9,85
|539.086.388
|% 7,77
|
|GARAN
|9,35
|513.922.539
|% 0,75
|
|THYAO
|14,08
|423.388.402
|% 0,21
|
|TUPRS
|115,20
|365.943.658
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,40
|261.057.211
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|261.057.211
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.847.829
|% 1,69
|
|GARAN
|9,35
|513.922.539
|% 0,75
|
|MAREN
|9,85
|539.086.388
|% 7,77
|
|KIMMR
|3,43
|135.519.455
|% -0,58
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8694
|8,8740
|% 0,21
|
|Euro
|10,3040
|10,3106
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0085
|12,0687
|% 0,41
|
|Frank
|9,5082
|9,5655
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% 0,15
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,78
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-10,48
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-5,07
|
|Çeyrek
|796
|815
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,20
|