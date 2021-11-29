***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 10:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979985
BIST
12:371.781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.777
12:3712,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2177
|Açılış
|: 12,5650
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
12:3714,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2214
|Açılış
|: 14,1700
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
12:37727,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 14,48
|Açılış
|: 727,53
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:37
|KTSKR
|31,24
|45.525.278
|% 10,00
|
|RALYH
|19,61
|14.170.146
|% 9,98
|
|TRILC
|14,36
|64.500.883
|% 9,95
|
|VBTYZ
|23,26
|55.649.911
|% 9,92
|
|MIATK
|27,88
|326.375.773
|% 9,68
|
|IDEAS
|30,20
|12.561.865
|% -9,96
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|KZBGY
|26,84
|5.146.903
|% -4,14
|
|ORCAY
|15,38
|22.267.271
|% -2,41
|
|TETMT
|221,60
|2.537.413
|% -2,38
|
|MIATK
|27,88
|326.375.773
|% 9,68
|
|KONKA
|8,20
|156.469.576
|% 7,33
|
|BASGZ
|12,25
|124.556.574
|% 5,60
|
|ANGEN
|24,00
|119.915.859
|% 3,36
|
|YEOTK
|61,60
|85.327.800
|% 0,82
|
|MOBTL
|1,67
|53.179.497
|% 0,00
|
|KONKA
|8,20
|156.469.576
|% 7,33
|
|MIATK
|27,88
|326.375.773
|% 9,68
|
|BASGZ
|12,25
|124.556.574
|% 5,60
|
|TURSG
|5,12
|46.580.266
|% 0,39
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5759
|12,5867
|% 1,76
|
|Euro
|14,2071
|14,2304
|% 1,58
|
|Sterlin
|16,7427
|16,8267
|% 1,65
|
|Frank
|13,5632
|13,6449
|% 1,60
|
|Riyal
|3,3445
|3,3613
|% 1,74
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,67
|
|Altın Gr.
|727
|728
|14,48
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.781
|4.903
|124,02
|
|Yarım
|2.311
|2.372
|60,00
|
|Çeyrek
|1.159
|1.186
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|2,98
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