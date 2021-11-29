***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 10:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979986
BIST
12:231.781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.777
12:2312,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2262
|Açılış
|: 12,5850
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
12:2314,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2175
|Açılış
|: 14,1900
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
12:23730,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 17,57
|Açılış
|: 730,62
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:21
|KTSKR
|31,24
|45.450.677
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.091.286
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|172.054.095
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.162.851
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.381.601
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,36
|45.691.117
|% -6,94
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|DERIM
|7,95
|4.111.698
|% -5,58
|
|THYAO
|17,02
|1.395.710.274
|% 0,18
|
|SISE
|12,07
|585.054.515
|% 1,09
|
|GARAN
|11,41
|582.418.144
|% -0,26
|
|YKBNK
|3,16
|530.009.383
|% -0,94
|
|ASELS
|21,46
|433.821.858
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,16
|530.009.383
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|286.241.571
|% 1,35
|
|THYAO
|17,02
|1.395.710.274
|% 0,18
|
|ODAS
|1,52
|106.638.038
|% -1,30
|
|TSKB
|1,47
|75.717.460
|% 0,00
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5838
|12,5857
|% 1,75
|
|Euro
|14,2102
|14,2271
|% 1,56
|
|Sterlin
|16,8002
|16,8845
|% 1,99
|
|Frank
|13,6001
|13,6821
|% 1,88
|
|Riyal
|3,3542
|3,3710
|% 2,03
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,40
|
|Altın Gr.
|730
|730
|16,66
|
|Cumhuriyet
|4.789
|4.861
|107,00
|
|Tam
|4.787
|4.908
|129,88
|
|Yarım
|2.314
|2.374
|62,83
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,41
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|3,34
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