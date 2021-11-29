***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979991
BIST
13:491.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.777
13:4912,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3125
|Açılış
|: 12,6100
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
13:4914,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3321
|Açılış
|: 14,2300
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
13:49731,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 18,63
|Açılış
|: 731,68
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KTSKR
|31,24
|46.067.823
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.227.097
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.512.455
|% 9,99
|
|PRKAB
|87,00
|197.868.937
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.308.965
|% 9,98
|
|DERIM
|7,78
|8.232.836
|% -7,60
|
|IDEAS
|31,00
|26.136.445
|% -7,57
|
|KZBGY
|25,92
|5.907.206
|% -7,43
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|57.731.564
|% -6,94
|
|THYAO
|17,07
|1.876.632.519
|% 0,47
|
|GARAN
|11,40
|803.531.305
|% -0,35
|
|ASELS
|21,94
|722.437.237
|% 6,09
|
|SISE
|12,06
|713.231.566
|% 1,01
|
|SASA
|41,16
|668.023.773
|% 4,41
|
|YKBNK
|3,15
|656.941.167
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|325.401.058
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|183.657.206
|% -0,65
|
|THYAO
|17,07
|1.876.632.519
|% 0,47
|
|GARAN
|11,40
|803.531.305
|% -0,35
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6792
|12,6815
|% 2,53
|
|Euro
|14,3260
|14,3411
|% 2,37
|
|Sterlin
|16,8593
|16,9439
|% 2,35
|
|Frank
|13,6318
|13,7140
|% 2,12
|
|Riyal
|3,3663
|3,3832
|% 2,40
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,86
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,21
|
|Cumhuriyet
|4.805
|4.878
|124,00
|
|Tam
|4.786
|4.908
|129,26
|
|Yarım
|2.313
|2.374
|62,53
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,26
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,48
|0,28
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|3,10
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