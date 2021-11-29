***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979992
BIST
15:211.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:2112,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2387
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:2114,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2376
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:21735,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,25
|Açılış
|: 735,30
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KTSKR
|31,24
|47.842.630
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.448.747
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.495.054
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.043
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|279.860.360
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|31.550.842
|% -9,24
|
|DERIM
|7,73
|10.763.661
|% -8,19
|
|BJKAS
|5,33
|71.199.191
|% -7,47
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|SASA
|41,54
|1.034.039.791
|% 5,38
|
|ASELS
|21,76
|1.016.722.807
|% 5,22
|
|GARAN
|11,40
|1.013.911.923
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|852.747.631
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,16
|722.502.943
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|386.445.462
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|211.666.996
|% -0,65
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|ADESE
|0,78
|73.488.737
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6004
|12,6077
|% 1,93
|
|Euro
|14,2236
|14,2466
|% 1,70
|
|Sterlin
|16,9669
|17,0520
|% 3,01
|
|Frank
|13,7468
|13,8296
|% 2,98
|
|Riyal
|3,3895
|3,4065
|% 3,11
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,57
|
|Altın Gr.
|736
|736
|23,00
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,50
|9,52
|0,32
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|3,26
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, TTKOM
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.39 ) 1, 580
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MIATK, INTEM, VBTYZ, OYLUM, DITAS, RODRG, IHAAS, TRILC, RAYSG
-
15:33
OYLUM, TRILC, QUAGR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
INFO, ALBRK, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında