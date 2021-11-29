***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:28
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980005
BIST
15:161.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1612,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3048
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1614,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3196
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:16735,32
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,27
|Açılış
|: 735,32
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KTSKR
|31,24
|47.442.446
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.418.607
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.476.265
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.838.407
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|276.943.509
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,54
|31.350.733
|% -8,94
|
|DERIM
|7,74
|10.631.963
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,33
|70.549.140
|% -7,47
|
|THYAO
|17,17
|2.166.210.468
|% 1,06
|
|SASA
|41,48
|1.023.145.793
|% 5,23
|
|ASELS
|21,78
|1.011.858.243
|% 5,32
|
|GARAN
|11,39
|1.008.065.784
|% -0,44
|
|SISE
|12,10
|850.182.180
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,15
|722.135.505
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|386.373.824
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|211.548.571
|% -0,65
|
|THYAO
|17,17
|2.166.210.468
|% 1,06
|
|ADESE
|0,79
|73.112.327
|% 1,28
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6544
|12,6738
|% 2,46
|
|Euro
|14,2834
|14,3286
|% 2,28
|
|Sterlin
|16,9706
|17,0557
|% 3,03
|
|Frank
|13,7493
|13,8321
|% 2,99
|
|Riyal
|3,3901
|3,4071
|% 3,13
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,28
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,27
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,34
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|3,28
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30FADE
Yüzde 8.19 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 931, 192 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.61 ) 1, 926
-
15:28XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 16, 724.00 milyon TL de
-
15:27ELITE
Yüzde 4.25 oranında artışla 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 503 adet işlem
-
15:26KAPLM
Yüzde 6.61 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 540 adet işlem