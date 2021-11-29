***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:28
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980006
BIST
15:171.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1712,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2421
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1714,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2630
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:17736,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 23,00
|Açılış
|: 736,06
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RAYSG
|15,07
|7.418.607
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.439.790
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.465.248
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.830.874
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|276.304.204
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|31.257.376
|% -9,24
|
|DERIM
|7,74
|10.593.575
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,34
|70.391.296
|% -7,29
|
|THYAO
|17,15
|2.164.411.110
|% 0,94
|
|SASA
|41,34
|1.014.720.194
|% 4,87
|
|ASELS
|21,78
|1.010.672.907
|% 5,32
|
|GARAN
|11,41
|997.465.840
|% -0,26
|
|SISE
|12,10
|849.746.618
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,16
|722.087.448
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,26
|386.344.313
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|211.542.957
|% -0,65
|
|THYAO
|17,15
|2.164.411.110
|% 0,94
|
|ADESE
|0,79
|72.909.519
|% 1,28
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6801
|12,6902
|% 2,60
|
|Euro
|14,3128
|14,3498
|% 2,43
|
|Sterlin
|16,9374
|17,0223
|% 2,83
|
|Frank
|13,7214
|13,8041
|% 2,79
|
|Riyal
|3,3836
|3,4006
|% 2,93
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,42
|
|Altın Gr.
|736
|737
|23,59
|
|Cumhuriyet
|4.853
|4.926
|172,00
|
|Tam
|4.825
|4.952
|173,27
|
|Yarım
|2.332
|2.395
|83,82
|
|Çeyrek
|1.170
|1.198
|41,91
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,35
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|3,44
|