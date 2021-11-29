***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980009
BIST
16:211.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.804
En Düşük
1.777
16:2112,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3240
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:2114,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3250
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:21730,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 17,79
|Açılış
|: 731,84
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:21
|RAYSG
|15,07
|7.475.330
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.355.546
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.984.885
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.274.193
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.613.775
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|35.866.080
|% -9,48
|
|DERIM
|7,80
|12.487.015
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|75.513.732
|% -7,12
|
|THYAO
|17,17
|2.385.054.097
|% 1,06
|
|SASA
|42,46
|1.446.449.731
|% 7,71
|
|GARAN
|11,46
|1.294.128.707
|% 0,17
|
|ASELS
|22,02
|1.204.720.116
|% 6,48
|
|SISE
|12,17
|1.054.349.328
|% 1,93
|
|YKBNK
|3,20
|812.864.455
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,28
|533.551.688
|% 2,70
|
|ODAS
|1,53
|242.777.431
|% -0,65
|
|THYAO
|17,17
|2.385.054.097
|% 1,06
|
|ADESE
|0,78
|94.465.138
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6831
|12,6930
|% 2,62
|
|Euro
|14,3091
|14,3340
|% 2,32
|
|Sterlin
|16,8544
|16,9389
|% 2,32
|
|Frank
|13,6506
|13,7329
|% 2,26
|
|Riyal
|3,3711
|3,3880
|% 2,55
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,46
|
|Altın Gr.
|732
|732
|18,79
|
|Cumhuriyet
|4.821
|4.894
|140,00
|
|Tam
|4.795
|4.920
|141,72
|
|Yarım
|2.317
|2.380
|68,56
|
|Çeyrek
|1.162
|1.190
|34,28
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,46
|9,47
|0,27
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|3,38
|