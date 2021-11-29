***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:36
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0212 336 73 44 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980013
BIST
12:541.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
12:5412,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2679
|Açılış
|: 12,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
12:5414,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2687
|Açılış
|: 14,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
12:54726,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 13,78
|Açılış
|: 726,83
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:52
|KTSKR
|31,24
|45.691.006
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.167.526
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|333.195.455
|% 9,99
|
|PRKAB
|87,00
|176.859.712
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.182.481
|% 9,98
|
|IDEAS
|30,20
|13.492.418
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,36
|51.579.364
|% -6,94
|
|DERIM
|7,88
|6.738.713
|% -6,41
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|THYAO
|17,11
|1.520.907.867
|% 0,71
|
|GARAN
|11,40
|659.749.765
|% -0,35
|
|SISE
|12,04
|630.882.405
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,15
|556.578.802
|% -1,25
|
|ASELS
|21,46
|484.298.981
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,15
|556.578.802
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|314.034.617
|% 1,80
|
|THYAO
|17,11
|1.520.907.867
|% 0,71
|
|ODAS
|1,51
|111.018.627
|% -1,95
|
|GARAN
|11,40
|659.749.765
|% -0,35
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6242
|12,6340
|% 2,14
|
|Euro
|14,2469
|14,2767
|% 1,91
|
|Sterlin
|16,7414
|16,8254
|% 1,64
|
|Frank
|13,5585
|13,6402
|% 1,57
|
|Riyal
|3,3447
|3,3615
|% 1,75
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,12
|
|Altın Gr.
|728
|728
|15,04
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.783
|4.904
|125,48
|
|Yarım
|2.312
|2.372
|60,70
|
|Çeyrek
|1.159
|1.186
|30,35
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,26
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|3,03
|