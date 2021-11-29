***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0212 336 73 44 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980014
BIST
12:541.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
12:5412,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2679
|Açılış
|: 12,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
12:5414,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2687
|Açılış
|: 14,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
12:54726,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 13,78
|Açılış
|: 726,83
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:52
|KTSKR
|31,24
|45.686.227
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.167.526
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|333.128.519
|% 9,99
|
|PRKAB
|87,00
|176.715.118
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.182.461
|% 9,98
|
|IDEAS
|30,20
|13.000.037
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,36
|51.307.111
|% -6,94
|
|DERIM
|7,87
|6.693.270
|% -6,53
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|THYAO
|17,11
|1.517.555.267
|% 0,71
|
|GARAN
|11,40
|655.190.708
|% -0,35
|
|SISE
|12,04
|630.265.469
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,15
|556.467.140
|% -1,25
|
|ASELS
|21,46
|479.626.277
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,15
|556.467.140
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|287.973.595
|% 1,80
|
|THYAO
|17,11
|1.517.555.267
|% 0,71
|
|ODAS
|1,52
|110.924.973
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|655.190.708
|% -0,35
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6245
|12,6261
|% 2,08
|
|Euro
|14,2532
|14,2705
|% 1,87
|
|Sterlin
|16,7344
|16,8183
|% 1,59
|
|Frank
|13,5510
|13,6327
|% 1,51
|
|Riyal
|3,3428
|3,3596
|% 1,69
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,54
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,78
|
|Cumhuriyet
|4.802
|4.874
|120,00
|
|Tam
|4.778
|4.900
|120,97
|
|Yarım
|2.309
|2.370
|58,52
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,26
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,25
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|3,26
|