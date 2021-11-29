***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212)-336 7344 0(212)-282 2254 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980015
BIST
11:451.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.778
11:4512,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2017
|Açılış
|: 12,5450
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
11:4514,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1834
|Açılış
|: 14,1300
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
11:45726,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 13,42
|Açılış
|: 726,47
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler11:41
|KTSKR
|31,24
|44.516.539
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.054.199
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|149.638.854
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.052.427
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.016.695
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,38
|40.764.976
|% -6,60
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|ALBRK
|1,86
|15.683.474
|% -4,62
|
|THYAO
|17,02
|1.248.138.673
|% 0,18
|
|SISE
|12,04
|526.749.855
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,15
|439.492.590
|% -1,25
|
|GARAN
|11,39
|410.119.851
|% -0,44
|
|KRDMD
|8,60
|362.160.692
|% -0,23
|
|YKBNK
|3,15
|439.492.590
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,24
|247.973.110
|% 0,90
|
|THYAO
|17,02
|1.248.138.673
|% 0,18
|
|ODAS
|1,53
|98.888.264
|% -0,65
|
|TSKB
|1,46
|67.825.492
|% -0,68
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5599
|12,5643
|% 1,58
|
|Euro
|14,1630
|14,1925
|% 1,31
|
|Sterlin
|16,7117
|16,7955
|% 1,46
|
|Frank
|13,5380
|13,6196
|% 1,41
|
|Riyal
|3,3413
|3,3581
|% 1,64
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.798
|4,75
|
|Altın Gr.
|724
|724
|11,14
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,42
|0,23
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|3,29
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