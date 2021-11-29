***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:39
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0212 336 73 44 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980016
BIST
15:061.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:0612,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,3983
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:0614,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4305
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:06736,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 23,31
|Açılış
|: 736,36
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KTSKR
|31,24
|47.431.074
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.407.304
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.394.761
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.730.394
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.094.339
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|270.140.492
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,70
|30.372.449
|% -8,47
|
|DERIM
|7,75
|10.517.060
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,34
|70.005.954
|% -7,29
|
|THYAO
|17,20
|2.132.422.668
|% 1,24
|
|ASELS
|21,78
|1.002.975.399
|% 5,32
|
|SASA
|41,26
|1.000.930.745
|% 4,67
|
|GARAN
|11,41
|987.604.246
|% -0,26
|
|SISE
|12,11
|844.338.199
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,16
|721.732.527
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|386.117.649
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|191.602.328
|% -1,30
|
|THYAO
|17,20
|2.132.422.668
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|72.162.443
|% 0,00
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7556
|12,7673
|% 3,22
|
|Euro
|14,4164
|14,4395
|% 3,07
|
|Sterlin
|16,9680
|17,0531
|% 3,01
|
|Frank
|13,7498
|13,8327
|% 3,00
|
|Riyal
|3,3906
|3,4077
|% 3,14
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,92
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,10
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.820
|4.947
|168,07
|
|Yarım
|2.330
|2.393
|81,30
|
|Çeyrek
|1.169
|1.196
|40,65
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,34
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|3,30
|
Seans Raporu
15:06
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15:19RODRG
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15:18
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