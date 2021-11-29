***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:39
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212)-336 7344 0(212)-282 2254 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7345 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980017
BIST
15:531.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 16,43
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:5312,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,3137
|Açılış
|: 12,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:5314,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3229
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:53732,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 19,02
|Açılış
|: 732,08
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:53
|RAYSG
|15,07
|7.452.228
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.698.323
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.224.138
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|289.332.523
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,42
|34.360.137
|% -9,30
|
|DERIM
|7,76
|11.194.339
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,35
|73.249.850
|% -7,12
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|SASA
|42,06
|1.278.652.947
|% 6,70
|
|GARAN
|11,42
|1.125.169.296
|% -0,17
|
|ASELS
|21,88
|1.073.377.910
|% 5,80
|
|SISE
|12,12
|892.666.260
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,18
|762.153.320
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|426.973.256
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|231.123.870
|% -0,65
|
|THYAO
|17,20
|2.270.248.802
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|89.597.565
|% 0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6688
|12,6827
|% 2,54
|
|Euro
|14,3032
|14,3319
|% 2,30
|
|Sterlin
|16,8439
|16,9284
|% 2,26
|
|Frank
|13,6367
|13,7189
|% 2,15
|
|Riyal
|3,3637
|3,3805
|% 2,32
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|
Seans Raporu
15:53
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16:04KAPLM
Yüzde 7.00 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 857 adet işlem
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16:03
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16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 98 artarak (% 0.82 ) 1, 587
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16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, MIATK, INTEM, IHAAS, OZBAL, TRILC, RODRG, RAYSG, BALAT
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16:03
SODSN, PNSUT, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında