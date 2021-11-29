***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:53
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0(212)-282 2254 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980021
BIST
13:521.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
13:5212,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,3352
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
13:5214,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3710
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
13:52731,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 18,18
|Açılış
|: 731,24
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:52
|RAYSG
|15,07
|7.250.456
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|46.067.823
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|199.421.887
|% 9,99
|
|MIATK
|27,96
|334.522.633
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.308.965
|% 9,98
|
|DERIM
|7,75
|8.491.489
|% -7,96
|
|IDEAS
|31,10
|26.493.530
|% -7,27
|
|BJKAS
|5,35
|57.755.894
|% -7,12
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|FRIGO
|3,93
|43.013.612
|% -5,30
|
|THYAO
|17,10
|1.880.771.890
|% 0,65
|
|GARAN
|11,40
|803.995.318
|% -0,35
|
|ASELS
|21,94
|731.611.899
|% 6,09
|
|SISE
|12,08
|715.387.739
|% 1,17
|
|SASA
|41,16
|675.870.386
|% 4,41
|
|YKBNK
|3,15
|657.016.974
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|325.644.098
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|183.841.055
|% -0,65
|
|THYAO
|17,10
|1.880.771.890
|% 0,65
|
|GARAN
|11,40
|803.995.318
|% -0,35
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7021
|12,7042
|% 2,71
|
|Euro
|14,3441
|14,3800
|% 2,65
|
|Sterlin
|16,8435
|16,9280
|% 2,26
|
|Frank
|13,6171
|13,6991
|% 2,00
|
|Riyal
|3,3635
|3,3804
|% 2,32
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,91
|
|Altın Gr.
|727
|727
|14,26
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.882
|128,00
|
|Tam
|4.780
|4.901
|122,80
|
|Yarım
|2.310
|2.371
|59,40
|
|Çeyrek
|1.159
|1.185
|29,70
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,26
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|3,03
|