***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980022
BIST
16:111.797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.797
En Düşük
1.777
16:1112,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,3288
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:1114,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3358
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:11730,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 17,43
|Açılış
|: 730,48
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KTSKR
|31,24
|58.149.175
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.874.499
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.268.285
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|291.665.177
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,24
|35.399.676
|% -9,84
|
|DERIM
|7,80
|12.070.578
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|74.586.105
|% -7,12
|
|THYAO
|17,17
|2.334.014.046
|% 1,06
|
|SASA
|42,30
|1.383.265.393
|% 7,31
|
|GARAN
|11,41
|1.199.890.131
|% -0,26
|
|ASELS
|22,00
|1.173.090.151
|% 6,38
|
|SISE
|12,15
|977.516.460
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,18
|789.426.996
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,28
|494.873.852
|% 2,70
|
|ODAS
|1,54
|240.768.076
|% 0,00
|
|THYAO
|17,17
|2.334.014.046
|% 1,06
|
|ADESE
|0,78
|93.310.989
|% 0,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6907
|12,6978
|% 2,66
|
|Euro
|14,3149
|14,3448
|% 2,40
|
|Sterlin
|16,8377
|16,9222
|% 2,22
|
|Frank
|13,6341
|13,7162
|% 2,13
|
|Riyal
|3,3691
|3,3860
|% 2,49
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,21
|
|Altın Gr.
|729
|729
|15,85
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|147,00
|
|Tam
|4.781
|4.906
|127,88
|
|Yarım
|2.311
|2.373
|61,86
|
|Çeyrek
|1.159
|1.187
|30,93
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,25
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|3,25
|
Seans Raporu
16:11
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16:20HURGZ
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589
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16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BALAT, IHAAS, DITAS, OYLUM, INTEM, RODRG, RAYSG, TRILC, MIATK
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