Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.11.2021 11:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980022


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:111.797
Değişim :  1,16% |  20,63
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.797 En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 31,24 58.149.175 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.453.765 % 10,00  
MIATK 27,96 335.874.499 % 9,99  
RODRG 14,77 3.268.285 % 9,98  
INTEM 50,45 6.125.770 % 9,96  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Dolar 12,6907 12,6978 % 2,66  
Euro 14,3149 14,3448 % 2,40  
Sterlin 16,8377 16,9222 % 2,22  
Frank 13,6341 13,7162 % 2,13  
Riyal 3,3691 3,3860 % 2,49  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -0,21  
Altın Gr. 729 729 15,85  
Cumhuriyet 4.828 4.901 147,00  
Tam 4.781 4.906 127,88  
Yarım 2.311 2.373 61,86  
Çeyrek 1.159 1.187 30,93  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 0,12  
Gümüş Gr. 9,43 9,45 0,25  
B. Petrol 74,84 74,84 3,25  
Seans Raporu 16:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru