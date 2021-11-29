***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980023
BIST
16:121.797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.797
En Düşük
1.777
16:1212,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,3360
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:1214,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3333
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:12730,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 17,43
|Açılış
|: 730,48
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KTSKR
|31,24
|58.141.708
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.869.746
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.268.285
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.719
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|291.521.638
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,28
|35.267.248
|% -9,72
|
|DERIM
|7,80
|11.977.880
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|74.218.001
|% -7,12
|
|THYAO
|17,16
|2.323.185.629
|% 1,00
|
|SASA
|42,28
|1.376.568.156
|% 7,26
|
|GARAN
|11,40
|1.193.183.834
|% -0,35
|
|ASELS
|22,08
|1.160.272.303
|% 6,77
|
|SISE
|12,14
|950.264.072
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,18
|789.282.953
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,27
|475.395.017
|% 2,25
|
|ODAS
|1,54
|240.737.492
|% 0,00
|
|THYAO
|17,16
|2.323.185.629
|% 1,00
|
|ADESE
|0,78
|93.206.814
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6851
|12,6971
|% 2,65
|
|Euro
|14,3140
|14,3515
|% 2,44
|
|Sterlin
|16,8775
|16,9622
|% 2,46
|
|Frank
|13,6680
|13,7504
|% 2,39
|
|Riyal
|3,3775
|3,3944
|% 2,74
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,27
|
|Altın Gr.
|732
|732
|19,01
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|127,00
|
|Tam
|4.795
|4.920
|141,72
|
|Yarım
|2.317
|2.380
|68,56
|
|Çeyrek
|1.162
|1.190
|34,28
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,48
|0,28
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|3,35
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:23XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 273.00 milyon TL de
-
16:22OZBAL
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 254 adet işlem
-
16:20HURGZ
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 432, 013 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KOZAA, SAHOL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589