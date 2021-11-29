***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980024
BIST
14:451.789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
14:4512,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,4175
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
14:4514,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,4500
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
14:45734,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 21,21
|Açılış
|: 734,26
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler14:45
|RAYSG
|15,07
|7.351.244
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.308.333
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.176.394
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.682.066
|% 9,98
|
|RALYH
|19,61
|18.120.737
|% 9,98
|
|PRKAB
|71,20
|254.486.958
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,74
|29.487.843
|% -8,35
|
|DERIM
|7,74
|10.203.185
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,34
|67.701.931
|% -7,29
|
|THYAO
|17,16
|2.024.747.238
|% 1,00
|
|SASA
|41,26
|971.866.152
|% 4,67
|
|GARAN
|11,40
|961.002.387
|% -0,35
|
|ASELS
|21,96
|931.459.205
|% 6,19
|
|SISE
|12,11
|816.120.913
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,16
|713.952.087
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|361.305.318
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|190.423.134
|% -0,65
|
|THYAO
|17,16
|2.024.747.238
|% 1,00
|
|ADESE
|0,80
|69.102.010
|% 2,56
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7802
|12,7865
|% 3,38
|
|Euro
|14,4358
|14,4590
|% 3,21
|
|Sterlin
|16,9455
|17,0305
|% 2,88
|
|Frank
|13,7076
|13,7902
|% 2,68
|
|Riyal
|3,3818
|3,3988
|% 2,88
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,21
|
|Altın Gr.
|734
|734
|20,84
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.809
|4.935
|156,38
|
|Yarım
|2.326
|2.389
|77,53
|
|Çeyrek
|1.167
|1.195
|38,77
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,33
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|3,47
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:55LUKSK
Yüzde 5.98 oranında artışla 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 649 adet işlem
-
14:53MAKTK
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 275, 544 adet işlem
-
14:49BASGZ
Yüzde 5.43 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 177, 320 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 77 artarak (% 0.37 ) 1, 580
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, OYLUM, RAYSG, OZBAL, DITAS, KTSKR, TRILC, VBTYZ, RALYH, MIATK