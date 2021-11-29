***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 12:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980030
BIST
12:351.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
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1.793
En Düşük
1.777
12:3512,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2199
|Açılış
|: 12,5650
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
12:3514,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2110
|Açılış
|: 14,1700
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
12:35728,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 15,15
|Açılış
|: 728,21
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KTSKR
|31,24
|45.506.316
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.167.179
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|175.086.478
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.165.636
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.483.949
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,37
|47.297.796
|% -6,77
|
|DERIM
|7,89
|5.603.669
|% -6,29
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|THYAO
|17,08
|1.432.954.132
|% 0,53
|
|GARAN
|11,42
|625.070.697
|% -0,17
|
|SISE
|12,05
|608.455.183
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,15
|553.853.023
|% -1,25
|
|ASELS
|21,46
|458.886.713
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,15
|553.853.023
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|287.538.947
|% 1,80
|
|THYAO
|17,08
|1.432.954.132
|% 0,53
|
|ODAS
|1,52
|107.487.385
|% -1,30
|
|GARAN
|11,42
|625.070.697
|% -0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5776
|12,5889
|% 1,78
|
|Euro
|14,2018
|14,2200
|% 1,51
|
|Sterlin
|16,7829
|16,8671
|% 1,89
|
|Frank
|13,5884
|13,6703
|% 1,79
|
|Riyal
|3,3510
|3,3678
|% 1,94
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,25
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,21
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.788
|4.909
|130,73
|
|Yarım
|2.314
|2.375
|63,24
|
|Çeyrek
|1.161
|1.187
|31,62
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|3,50
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