***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 12:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980031
BIST
16:231.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,39
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.804
En Düşük
1.777
16:2312,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,3189
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:2314,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3225
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:23731,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 18,09
|Açılış
|: 731,15
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KTSKR
|31,24
|58.355.328
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.957.903
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.272.716
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.176.108
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|35.595.653
|% -9,66
|
|DERIM
|7,80
|12.233.417
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|75.085.028
|% -7,12
|
|THYAO
|17,20
|2.353.062.265
|% 1,24
|
|SASA
|42,32
|1.404.459.543
|% 7,36
|
|GARAN
|11,42
|1.237.780.249
|% -0,17
|
|ASELS
|22,02
|1.187.898.589
|% 6,48
|
|SISE
|12,19
|1.028.691.748
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,18
|799.826.779
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,28
|524.121.696
|% 2,70
|
|ODAS
|1,54
|242.710.489
|% 0,00
|
|THYAO
|17,20
|2.353.062.265
|% 1,24
|
|ADESE
|0,78
|93.930.715
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6673
|12,6711
|% 2,44
|
|Euro
|14,2951
|14,3204
|% 2,22
|
|Sterlin
|16,8596
|16,9441
|% 2,35
|
|Frank
|13,6500
|13,7322
|% 2,25
|
|Riyal
|3,3719
|3,3888
|% 2,57
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,21
|
|Altın Gr.
|729
|729
|15,85
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|147,00
|
|Tam
|4.781
|4.906
|127,88
|
|Yarım
|2.311
|2.373
|61,86
|
|Çeyrek
|1.159
|1.187
|30,93
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,25
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|3,25
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, ISCTR
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 56 artarak (% 1.31 ) 1, 595
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, BALAT, INTEM, OYLUM, TRILC, OZBAL, RODRG, VBTYZ, KTSKR, RAYSG
-
16:33
SODSN, INTEM, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
DENGE, IZTAR, SNGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında