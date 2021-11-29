***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 12:20
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980033
BIST
15:111.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1112,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,3592
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1114,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3770
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:11735,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 22,03
|Açılış
|: 735,08
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KTSKR
|31,24
|47.436.385
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.407.304
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.413.914
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.739.256
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.094.339
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|271.048.292
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,52
|30.585.540
|% -9,00
|
|DERIM
|7,74
|10.530.144
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,34
|70.059.202
|% -7,29
|
|THYAO
|17,18
|2.135.998.443
|% 1,12
|
|ASELS
|21,78
|1.004.446.227
|% 5,32
|
|SASA
|41,30
|1.002.664.258
|% 4,77
|
|GARAN
|11,40
|987.769.288
|% -0,35
|
|SISE
|12,13
|845.529.101
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,16
|721.812.788
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,26
|386.124.855
|% 1,80
|
|THYAO
|17,18
|2.135.998.443
|% 1,12
|
|ODAS
|1,53
|191.677.981
|% -0,65
|
|ADESE
|0,78
|72.466.197
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7107
|12,7282
|% 2,90
|
|Euro
|14,3425
|14,3860
|% 2,69
|
|Sterlin
|16,9805
|17,0656
|% 3,09
|
|Frank
|13,7598
|13,8426
|% 3,07
|
|Riyal
|3,3920
|3,4090
|% 3,18
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,42
|
|Altın Gr.
|736
|737
|23,59
|
|Cumhuriyet
|4.853
|4.926
|172,00
|
|Tam
|4.825
|4.952
|173,27
|
|Yarım
|2.332
|2.395
|83,82
|
|Çeyrek
|1.170
|1.198
|41,91
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,35
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|3,44
|