***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 12:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980034
BIST
12:211.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
12:2112,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2217
|Açılış
|: 12,5850
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
12:2114,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2223
|Açılış
|: 14,1900
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
12:21730,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 17,03
|Açılış
|: 730,08
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler12:21
|KTSKR
|31,24
|45.415.595
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.091.286
|% 10,00
|
|PRKAB
|87,00
|171.275.137
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.158.909
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|IDEAS
|30,20
|12.369.189
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|BJKAS
|5,37
|45.321.610
|% -6,77
|
|SUMAS
|83,55
|58.485
|% -5,59
|
|DERIM
|8,00
|3.901.619
|% -4,99
|
|THYAO
|16,98
|1.383.098.121
|% -0,06
|
|SISE
|12,05
|582.969.066
|% 0,92
|
|GARAN
|11,41
|580.127.292
|% -0,26
|
|YKBNK
|3,15
|529.791.583
|% -1,25
|
|KRDMD
|8,63
|426.593.058
|% 0,12
|
|YKBNK
|3,15
|529.791.583
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|286.101.291
|% 1,80
|
|THYAO
|16,98
|1.383.098.121
|% -0,06
|
|ODAS
|1,52
|106.562.988
|% -1,30
|
|GARAN
|11,41
|580.127.292
|% -0,26
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5878
|12,5907
|% 1,79
|
|Euro
|14,2106
|14,2313
|% 1,59
|
|Sterlin
|16,8002
|16,8845
|% 1,99
|
|Frank
|13,6001
|13,6821
|% 1,88
|
|Riyal
|3,3542
|3,3710
|% 2,03
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,64
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,21
|
|Cumhuriyet
|4.811
|4.884
|130,00
|
|Tam
|4.788
|4.909
|130,73
|
|Yarım
|2.314
|2.375
|63,24
|
|Çeyrek
|1.161
|1.187
|31,62
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|3,51
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