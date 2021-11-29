***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 12:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0(212) 282-2254 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980035
BIST
16:091.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 18,07
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.796
En Düşük
1.777
16:0912,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3237
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:0914,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3377
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:09732,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 19,01
|Açılış
|: 732,06
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KTSKR
|31,24
|57.923.122
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.857.974
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.264.593
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.618
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|291.398.248
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,34
|34.984.543
|% -9,54
|
|BJKAS
|5,34
|74.140.552
|% -7,29
|
|DERIM
|7,81
|11.734.058
|% -7,24
|
|THYAO
|17,18
|2.318.136.212
|% 1,12
|
|SASA
|42,26
|1.364.752.348
|% 7,20
|
|GARAN
|11,42
|1.189.885.287
|% -0,17
|
|ASELS
|22,08
|1.147.178.334
|% 6,77
|
|SISE
|12,13
|942.092.203
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,17
|788.733.007
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,27
|472.274.123
|% 2,25
|
|ODAS
|1,54
|240.721.212
|% 0,00
|
|THYAO
|17,18
|2.318.136.212
|% 1,12
|
|ADESE
|0,78
|93.114.821
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6893
|12,6927
|% 2,62
|
|Euro
|14,3176
|14,3467
|% 2,41
|
|Sterlin
|16,8162
|16,9005
|% 2,09
|
|Frank
|13,6188
|13,7009
|% 2,02
|
|Riyal
|3,3644
|3,3813
|% 2,35
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,21
|
|Altın Gr.
|729
|729
|15,85
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|147,00
|
|Tam
|4.781
|4.906
|127,88
|
|Yarım
|2.311
|2.373
|61,86
|
|Çeyrek
|1.159
|1.187
|30,93
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,25
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|3,25
|
Seans Raporu
16:09
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16:20HURGZ
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589
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16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BALAT, IHAAS, DITAS, OYLUM, INTEM, RODRG, RAYSG, TRILC, MIATK
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