***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 11:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 0(212) 336-7000 0212 282 22 54 fonoperasyon@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbfi.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979995
BIST
14:561.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
14:5612,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,3969
|Açılış
|: 12,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
14:5614,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4283
|Açılış
|: 14,3600
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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14,4643
En Düşük
13,9221
14:56736,64
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 23,59
|Açılış
|: 736,64
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KTSKR
|31,24
|47.379.966
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.396.755
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.286.808
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.694.709
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.089.294
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|264.593.228
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|DERIM
|7,75
|10.391.877
|% -7,96
|
|IDEAS
|30,96
|29.840.354
|% -7,69
|
|BJKAS
|5,34
|68.009.490
|% -7,29
|
|THYAO
|17,16
|2.037.873.031
|% 1,00
|
|SASA
|41,24
|987.178.627
|% 4,62
|
|ASELS
|21,86
|969.760.574
|% 5,71
|
|GARAN
|11,40
|966.216.396
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|819.699.183
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,17
|715.089.517
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|384.591.859
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|191.068.101
|% -1,30
|
|THYAO
|17,16
|2.037.873.031
|% 1,00
|
|ADESE
|0,80
|69.817.696
|% 2,56
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7337
|12,7659
|% 3,21
|
|Euro
|14,3961
|14,4373
|% 3,06
|
|Sterlin
|16,9813
|17,0665
|% 3,09
|
|Frank
|13,7543
|13,8371
|% 3,03
|
|Riyal
|3,3908
|3,4078
|% 3,15
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,92
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,10
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.820
|4.947
|168,07
|
|Yarım
|2.330
|2.393
|81,30
|
|Çeyrek
|1.169
|1.196
|40,65
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|0,34
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|3,30
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