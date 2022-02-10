***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2022 08:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alır. Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Uygun dağılım belirlendikten sonra, ilgili varlık gruplarında yatırım aracı ve menkul kıymet seçimi yapılarak fon portföyü oluşturulur. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000779
BIST
16:472.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,48
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
16:4713,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0252
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
16:4715,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0906
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
16:47791,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,74
|Açılış
|: 791,11
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKENT
|653,80
|13.058.798
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.223.865
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.424.930
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.007.353
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|77.755.815
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.673.413
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|196.151.187
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,28
|6.132.671.371
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,99
|1.806.199.256
|% 1,44
|
|EREGL
|29,02
|1.708.513.445
|% -1,49
|
|TUPRS
|191,80
|1.183.734.011
|% 0,95
|
|SISE
|13,76
|1.116.425.047
|% -1,15
|
|THYAO
|29,28
|6.132.671.371
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,08
|763.667.740
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,99
|1.806.199.256
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,30
|338.859.630
|% -1,29
|
|MOBTL
|1,93
|245.101.609
|% 9,66
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4818
|13,4899
|% -0,19
|
|Euro
|15,3599
|15,3740
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,2462
|18,3377
|% -0,09
|
|Frank
|14,4977
|14,5850
|% -0,16
|
|Riyal
|3,5826
|3,6005
|% -0,23
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,34
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.349
|-20,00
|
|Tam
|5.244
|5.375
|-22,23
|
|Yarım
|2.535
|2.600
|-10,76
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-5,37
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,16
|92,16
|0,75
|
Seans Raporu
16:45
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16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.32 ) 1, 826
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MOBTL, PKENT, OZGYO, GMTAS, OYLUM
-
16:57
DZGYO, PENTA, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:55SONME
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 385 adet işlem
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16:54AVOD
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 971 adet işlem