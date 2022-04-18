***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.04.2022 18:39
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alır. Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler. Uygun dağılım belirlendikten sonra, ilgili varlık gruplarında yatırım aracı ve menkul kıymet seçimi yapılarak fon portföyü oluşturulur. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021601
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0237
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0228
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7759
18:00934,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,59
|Açılış
|: 934,77
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6418
|14,6523
|% 0,14
|
|Euro
|15,7860
|15,8034
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,0064
|19,1017
|% -0,26
|
|Frank
|15,4499
|15,5430
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8927
|3,9122
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|10,66
|
|Altın Gr.
|936
|936
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,76
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
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17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem