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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2022 22:28
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır. 6

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00684 2,5 0,00684 2,5 0 - 0 - 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033108


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