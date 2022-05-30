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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.05.2022 16:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033351


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EGEPO 9,46 14.115.035 % 10,00  
ESCOM 14,75 35.947.005 % 9,99  
OZRDN 10,68 2.774.965 % 9,99  
MZHLD 66,60 19.386.740 % 9,99  
AGHOL 39,00 86.722.041 % 9,98  
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Sterlin 20,6670 20,7707 % 1,35  
Frank 17,0508 17,1535 % 1,23  
Riyal 4,3574 4,3792 % 1,25  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 4,00  
Altın Gr. 979 979 13,47  
Cumhuriyet 6.497 6.595 40,00  
Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 22,00 22,03 -0,10  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,07  
B. Petrol 116 116 0,77  
Seans Raporu 17:59
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