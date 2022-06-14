***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 09:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037098
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,2218
18:0518,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9697
18:051.014,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.014,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|CEOEM
|9,79
|39.445.990
|% 0,00
|
|CASA
|124,90
|2.216.014
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,06
|14.921.660
|% 0,00
|
|DNISI
|13,13
|5.472.552
|% 0,00
|
|DERHL
|6,94
|12.789.176
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2585
|17,2698
|% 0,05
|
|Euro
|18,0426
|18,0618
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9536
|21,0587
|% 0,41
|
|Frank
|17,2597
|17,3637
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5859
|4,6089
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|9,10
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.715
|6.845
|27,00
|
|Yarım
|3.297
|3.348
|13,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.673
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,10
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,66
|