***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 09:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037099
BIST
10:002.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.527
10:0017,2178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0438
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
10:0018,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
10:001.012,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.012,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISCTR
|11,19
|6.569.904
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|3.822
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|UFUK
|60,95
|594.567
|% 9,92
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|AVTUR
|2,01
|853.611
|% -0,99
|
|ULUUN
|19,48
|95.042.842
|% -0,76
|
|PSDTC
|23,82
|2.687.157
|% -0,58
|
|PSDTC
|23,82
|2.687.157
|% -0,58
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,70
|1.047.406.553
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|698.645.614
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,87
|194.608.949
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2134
|17,2178
|% -0,25
|
|Euro
|17,9883
|18,0200
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8586
|20,9632
|% -0,05
|
|Frank
|17,2339
|17,3377
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5708
|4,5937
|% -0,30
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|9,08
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.701
|6.822
|4,00
|
|Yarım
|3.290
|3.337
|2,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.668
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,73
|