***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek adına farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037125
BIST
14:122.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1217,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1218,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:121.015,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.015,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.099.867
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.567.725
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,72
|1.540.712.189
|% -0,30
|
|EREGL
|30,10
|1.200.079.481
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|945.544.954
|% -0,46
|
|SASA
|44,62
|857.436.664
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,17
|502.014.328
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|293.033.906
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|248.300.115
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|408.089.357
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|367.744.222
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.546.886
|% 0,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2865
|17,2967
|% 0,19
|
|Euro
|18,1202
|18,1383
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8680
|20,9727
|% 1,02
|
|Frank
|17,2428
|17,3466
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5936
|4,6166
|% 0,10
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|21,70
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,69
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.738
|6.837
|49,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|24,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,02
|