***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 09:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037126
BIST
14:122.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1217,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1218,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:121.015,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.015,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|99.945.413
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.566.951
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,68
|1.537.604.034
|% -0,38
|
|EREGL
|30,06
|1.188.606.830
|% -1,18
|
|SISE
|21,88
|935.189.023
|% -0,27
|
|SASA
|44,62
|855.985.414
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,14
|498.830.636
|% 0,84
|
|MARTI
|1,50
|292.937.494
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|242.789.192
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|407.915.983
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,60
|367.626.932
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|255.424.754
|% 0,25
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2825
|17,2960
|% 0,18
|
|Euro
|18,1290
|18,1409
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8506
|20,9552
|% 0,93
|
|Frank
|17,2433
|17,3472
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5937
|4,6168
|% 0,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|21,33
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.735
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.307
|3.343
|23,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,20
|