***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 09:58
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altına, altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan menkul kıymet yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fonun yatırım hedefi, altın fiyatlarındaki değişimleri yatırımcısına yansıtmaktır. Ayrıca fonun orta/uzun vadeli getirisini artırmak amacıyla diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037127
BIST
14:122.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1217,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1218,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:121.015,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.015,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.099.867
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.567.725
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,72
|1.540.712.189
|% -0,30
|
|EREGL
|30,10
|1.200.079.481
|% -1,05
|
|SISE
|21,84
|945.544.954
|% -0,46
|
|SASA
|44,62
|857.436.664
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,17
|502.014.328
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|293.033.906
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|248.300.115
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|408.089.357
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|367.744.222
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.546.886
|% 0,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2865
|17,2967
|% 0,19
|
|Euro
|18,1202
|18,1383
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8680
|20,9727
|% 1,02
|
|Frank
|17,2428
|17,3466
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5936
|4,6166
|% 0,10
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|21,70
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,69
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.738
|6.837
|49,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|24,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,02
|