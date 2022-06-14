***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altına, altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan menkul kıymet yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fonun yatırım hedefi, altın fiyatlarındaki değişimleri yatırımcısına yansıtmaktır. Ayrıca fonun orta/uzun vadeli getirisini artırmak amacıyla diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037127BIST