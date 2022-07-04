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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.07.2022 18:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041333


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 513.281.810 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.377.932 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
KLKIM 23,50 141.173.677 % 7,90  
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Frank 17,4129 17,5178 % -0,03  
Riyal 4,4641 4,4865 % -0,05  
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Altın Ons 1.807 1.808 -0,18  
Altın Gr. 976 977 -0,64  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.503 6.629 3,00  
Yarım 3.183 3.241 1,00  
Çeyrek 1.595 1.620 1,00  
Gümüş.Ons 19,95 20,00 0,09  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 -0,01  
B. Petrol 114 114 2,18  
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