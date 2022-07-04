***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.07.2022 18:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041333
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8385
En Düşük
16,7907
18:0517,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5528
En Düşük
17,4976
18:05977,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,72
|Açılış
|: 977,10
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
978,69
En Düşük
976,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7828
|16,8457
|% 0,12
|
|Euro
|17,4634
|17,5677
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2775
|20,3792
|% -0,03
|
|Frank
|17,4129
|17,5178
|% -0,03
|
|Riyal
|4,4641
|4,4865
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,18
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.503
|6.629
|3,00
|
|Yarım
|3.183
|3.241
|1,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.620
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem