***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.07.2022 18:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041332
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1369
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1138
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05963,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -14,77
|Açılış
|: 963,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9421
|16,9481
|% 0,72
|
|Euro
|17,3777
|17,4270
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,1664
|20,2675
|% -0,58
|
|Frank
|17,4228
|17,5278
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5008
|4,5234
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-43,02
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-15,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.453
|6.574
|-52,00
|
|Yarım
|3.158
|3.214
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.607
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,37
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,85
|