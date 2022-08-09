***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.08.2022 10:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 16 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Bahar ÇAKAN 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 8 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 12 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 8 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053374
BIST
11:282.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 11,35
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:2817,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:2818,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1069
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4051
En Düşük
18,2767
11:281.035,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.035,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,73
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KRTEK
|22,00
|38.318.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.798.071
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.359.848
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.197.721
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.445.022
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.917.905
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|120.425.010
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,08
|12.533.793
|% -9,66
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,45
|1.662.462.349
|% 1,19
|
|ISCTR
|6,03
|939.156.208
|% -5,19
|
|TUPRS
|279,40
|685.383.253
|% 2,16
|
|SASA
|52,15
|674.833.565
|% 0,29
|
|EREGL
|28,74
|551.975.518
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|939.156.208
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,41
|386.000.504
|% -0,87
|
|YKBNK
|5,23
|544.836.503
|% 0,58
|
|ALBRK
|1,60
|117.439.820
|% 3,23
|
|SKBNK
|2,34
|147.557.734
|% 2,18
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9662
|% 0,09
|
|Euro
|18,3896
|18,3997
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,6844
|21,7931
|% 0,44
|
|Frank
|18,7733
|18,8864
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,19
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,95
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.930
|6.987
|0,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|-1,43
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 8 artarak (% 0.29 ) 3, 020
-
11:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ISCTR, EKGYO
-
11:40XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 677.00 milyon TL de
-
11:40POLTK
Yüzde 4.33 oranında artışla 843.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 411 adet işlem
-
11:39DESA
Yüzde 4.94 oranında artışla 19.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 679 adet işlem