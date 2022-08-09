***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.08.2022 10:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA 27.07.2020 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans
Bahar ÇAKAN 2017 - Devam Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi YardıcısI 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Eyyüp PAR 2021 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053375
BIST
12:532.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,81
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5317,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:5318,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:531.033,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KRTEK
|22,00
|38.802.594
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.583.453
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.566.138
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.685.719
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.935.884
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.646.920
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.404.127
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,13
|8.348.172
|% -7,81
|
|THYAO
|58,40
|2.563.256.803
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,95
|1.539.091.639
|% -6,45
|
|TUPRS
|280,70
|1.026.393.926
|% 2,63
|
|SASA
|51,30
|936.764.924
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,48
|896.992.679
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,48
|896.992.679
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,95
|1.539.091.639
|% -6,45
|
|YKBNK
|5,22
|846.704.779
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|281.692.850
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|173.864.603
|% 3,23
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9629
|% 0,07
|
|Euro
|18,3885
|18,4010
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7080
|21,8168
|% 0,55
|
|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|