***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.08.2022 15:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053482
BIST
15:502.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -17,53
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:5017,9466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:5018,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:501.034,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.034,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DOGUB
|4,84
|44.395.736
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.234.156
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.362.761
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.269.720
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.591.585
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.715.951
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|133.128.043
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,20
|33.923.277
|% -9,36
|
|AKSUE
|29,44
|14.586.369
|% -8,40
|
|THYAO
|58,40
|3.995.564.786
|% -0,60
|
|ISCTR
|6,01
|2.174.404.038
|% -5,50
|
|EKGYO
|3,47
|1.452.340.839
|% 0,87
|
|TUPRS
|279,70
|1.407.568.358
|% 2,27
|
|SASA
|50,65
|1.323.931.903
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,47
|1.452.340.839
|% 0,87
|
|ISCTR
|6,01
|2.174.404.038
|% -5,50
|
|YKBNK
|5,21
|1.238.131.527
|% 0,19
|
|MOBTL
|1,98
|410.211.807
|% 5,32
|
|TSKB
|3,22
|439.952.427
|% -0,62
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9425
|17,9466
|% -0,02
|
|Euro
|18,3818
|18,4006
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6626
|21,7712
|% 0,34
|
|Frank
|18,7561
|18,8691
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7587
|4,7825
|% 0,07
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.934
|6.981
|-6,00
|
|Yarım
|3.378
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|1,20
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU100
Endeks 2, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 31, 297.00 milyon TL de
-
16:05AVGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 794, 029 adet işlem
-
16:04KTSKR
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 309 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PGSUS, KOZAA
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.61 ) 2, 457