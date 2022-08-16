***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2022 18:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere olmak üzere, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede NASDAQ100 Teknoloji Sektörü Endeksi ile BIST Teknoloji Endeksi bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde teknoloji sektörü ve biyoteknoloji, finansal teknolojiler, yapay zekâ teknolojileri gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların unvanlarında teknoloji ifadesinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında teknoloji temasına dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin teknoloji temasına odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması, Bloomberg veya Reuters gibi veri dağıtım kuruluşlarında ilgili fonlar ile borsa yatırım fonlarının teknoloji fonu olarak sınıflanması gibi hususlar dikkate alınır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056047
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.023,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,80
|465.515.846
|% 2,27
|
|KARSN
|7,55
|1.877.474.466
|% 5,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9286
|17,9434
|% -0,08
|
|Euro
|18,2183
|18,2658
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6138
|21,7222
|% 0,12
|
|Frank
|18,7970
|18,9102
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,63
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.861
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.343
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-2,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL