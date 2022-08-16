***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere olmak üzere, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede NASDAQ100 Teknoloji Sektörü Endeksi ile BIST Teknoloji Endeksi bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde teknoloji sektörü ve biyoteknoloji, finansal teknolojiler, yapay zekâ teknolojileri gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların unvanlarında teknoloji ifadesinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında teknoloji temasına dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin teknoloji temasına odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması, Bloomberg veya Reuters gibi veri dağıtım kuruluşlarında ilgili fonlar ile borsa yatırım fonlarının teknoloji fonu olarak sınıflanması gibi hususlar dikkate alınır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056047BIST