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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2022 09:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYFIPO00487
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 26.09.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:00 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbfp.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalalerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.490.164 % 10,00  
COSMO 57,00 1.864.941 % 9,83  
PRKME 13,10 57.320.653 % 9,17  
EKIZ 13,00 1.234.954 % 8,79  
PENTA 411,00 54.629.140 % 8,44  
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13:31 Alış Satış %  
Dolar 18,5323 18,5427 % 0,13  
Euro 17,9962 18,0147 % -0,03  
Sterlin 20,0551 20,1557 % -0,16  
Frank 18,8126 18,9260 % -0,35  
Riyal 4,9185 4,9431 % 0,43  
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13:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -10,96  
Altın Gr. 983 983 -4,39  
Cumhuriyet 6.577 6.676 -56,00  
Tam 6.622 6.683 -98,00  
Yarım 3.222 3.267 -48,00  
Çeyrek 1.616 1.634 -23,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,69 -0,21  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,11  
B. Petrol 88,70 88,70 0,65  
Seans Raporu 13:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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