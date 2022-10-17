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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2022 18:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ?Katılım Fonu? statüsündedir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072579


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POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
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Riyal 4,9330 4,9578 % 0,06  
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Altın Gr. 986 986 -0,39  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.673 6.758 29,00  
Yarım 3.251 3.306 17,00  
Çeyrek 1.629 1.654 9,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,73 0,05  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,00  
B. Petrol 90,83 90,83 -0,79  
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